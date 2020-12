Il Messaggero: "Lotito accusa Inzaghi. Napoli e Milan decisive per la conferma"

"Lotito accusa Inzaghi. Napoli e Milan decisive per la conferma". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nell'edizione odierna alla Lazio. Il tecnico non è più felice e le prossime due sfide diventeranno decisive per 'salvarsi' da una crisi nera e da addii anticipati. Infortuni e calendario troppo fitto le motivazioni dell'allenatore, scarso rendimento e gestione pessima le accuse di Lotito. Ed ecco che i nodi vengono al pettine con Inzaghi che si aspettava di mettere nero su bianco il rinnovo dopo gli ottavi di Champions, ma così non è stato. Simone ha perso entusiasmo, alcuni giocatori erano scontenti dalla gestione stipendi, non tutti hanno stretto i denti allo stesso modo ed adesso serve davvero una svolta.