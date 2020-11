Il Messaggero: "Lotito, difesa e contrattacco. Ma è alto il rischio penalizzazione per la Lazio"

vedi letture

Tiene banco in casa Lazio il caos tamponi. Il Messaggero: "Lotito, difesa e contrattacco. Ma è alto il rischio penalizzazione per la Lazio". Il club è rimasto in silenzio ma sta studiando le sue mosse. Nelle due inchieste (penale e federale) la Lazio si sente parte lesa. Non possono riconquistare credibilità i tamponi di Futura Diagnostica, sulla quale ricadrebbero tutte le accuse sotto l'aspetto penale. Oggi verrà ascoltato il dottor Pulcini, che è terrorizzato dalla radiazione dall'albo dei medici. Lotito resta in silenzio ma nel frattempo istruisce il tesserato che potrebbe comportare la responsabilità oggettiva: il dottore dovrà rispondere e argomentare solo se richiesto. La Lazio non ha mai comunicato i suoi positivi ma aveva l'obbligo di isolarli e 'denunciarli' alla Asl. Chinè vuole capire se Pulcini ha deciso da solo sui positivi, in quel caso scatterebbe il deferimento per il club laziale per il famoso allenamento in gruppo (guarda caso tra le riserve) di martedì prima dello Zenit, di Strakosha, Leiva e Immobile. Resta forte lo spauracchio penalizzazione: dal -1 al -3 in classifica.