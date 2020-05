Il Messaggero: "Lotito pensa al futuro in Champions: Kumbulla nel mirino"

In attesa di sapere se e quando si tornerà in campo, la Lazio pensa al futuro. I biancocelesti si preparano anche alla prossima stagione con il mercato in entrata che potrebbe portare importanti colpi. Uno dei quali è Marash Kumbulla del Verona. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lotito pensa al futuro in Champions: Kumbulla nel mirino".