Il Messaggero: "Lotito vuole Luis Alberto fuori rosa. Deciderà Inzaghi"

vedi letture

"Lotito vuole Luis Alberto fuori rosa. Deciderà Inzaghi", questo il titolo de Il Messaggero stamane in edicola. Al presidente non è piaciuto lo sfogo del trequartista spagnolo e detta la linea dura. Stangata economica e tecnica, anche se su quest'ultima deciderà Inzaghi. Lotito e Tare sono ancora furibondi. Quanto è successo tra venerdì e sabato ha intaccato notevolmente il rapporto con il direttore sportivo Tare, ed ora c'è gelo e silenzio totale. La società non ha nessuna intenzione di passarci sopra e prepara una multa che può superare i 50mila euro. E vorrebbe punirlo anche da un punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo non vuole passare sopra ad Inzaghi. La punizione sarà pesante, e il rapporto ormai si è rotto: a fine stagione probabile che le strade si dividano.