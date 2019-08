Il Messaggero: "Lovren gioca per la Roma"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero apre la sua sezione sportiva con un titola sulla Roma: "Lovren gioca per la Roma". Il Liverpool esclude il centrale dai convocati per la Supercoppa Europea in programma questa sera, Petrachi così accelera e chiede uno sconto sui 20 milioni richiesti. Nel frattempo si allontana Daniele Rugani, che non convince Paulo Fonseca, mentre si avvicina il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Poi occhio al Bayern Monaco, che punta Cengiz Under.