Il Messaggero: "Luci e ombre a San Siro ma Friedkin ora apprezza la sua Roma"

"Luci e ombre a San Siro ma Friedkin ora apprezza la sua Roma", titola stamane Il Messaggero, all'indomani del pareggio ottenuto a San Siro rimontando tre volte il Milan padrone di casa. I giallorossi pagano l'inesperienza dei giovani difensori, regalando due reti ai rossoneri, ma riuscendo sempre a reagire e ritrovare la parità. Polemiche per le decisioni arbitrali, ma i rigori "regalati" sono uno per parte. Quello che fa ben sperare in casa Roma è la competitività della rosa giallorossa, che sta lievitando. E' lo spirito giusto, apprezzato anche dai Friedkin in tribuna.