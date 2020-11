Il Messaggero: "Luis Alberto contro Lotito e il nuovo aereo della Lazio"

vedi letture

In casa Lazio hanno fatto parecchio rumore le parole pronunciate ieri da Luis Alberto. A tal proposito, Il Messaggero ricostruisce così la polemica montata dallo spagnolo: "Sbircia lo sfavillante nuovo areo della Lazio e si riaccende il fastidio: 'L'ho visto, ma lo abbiamo pagato noi. Compra cose, spende soldi, ma non paga niente. Porca troia'". Secondo il numero dieci, infatti, il presidente non retribuisce la squadra da giugno. La società invece smentisce, sostiene di aver saldato pochi giorni fa le mensilità fino ad agosto, insieme ai premi Champions: "Lo spagnolo - prosegue il quotidiano - getta benzina sul fuoco accendendo un altro fronte, quello dei mancati ingaggi retribuiti in casa biancoceleste". Lui e altri stranieri, sempre secondo Il Messaggero, erano già arrabbiati a maggio per i due mesi a cui avevano dovuto rinunciare dopo il lockdown, nonostante le direttive rispettate di rimanere in Italia, lontano dalle proprie famiglie.