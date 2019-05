Spazio alle due squadre romane sulla prima pagina de Il Messaggero: "Luis Alberto e Correa, Lazio ok a Cagliari. Finisce 2-1 in favore della squadra di Inzaghi. Corsa Champions, la Roma deve battere la Juventus per restare in corsa".

La Lazio supera il test di Coppa

I biancocelesti vincono a Cagliari, Dea avvisata in vista di mercoledì. Gol di Luis Alberto e Correa prima delle rete nel recupero di Pavoletti.

Roma, ultima chance davanti ai campioni

La Roma ospita la Juve all'Olimpico e ha l'obbligo di vincere per non arrendersi definitivamente nella corsa al quarto posto e per evitare i preliminari di Europa League.