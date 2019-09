© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mancio, l'Italia viaggia in riserva", titola così Il Messaggero in edicola questa mattina. Pellegrini e Sensi in vetrina Nazionale, quando le alternative valgono come i i titolari. In Finlandia toccherà a loro: Bernardeschi e Chiesa non al top e Verratti è squalificato.