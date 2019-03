© foto di IceOnFire PC

Il Messaggero oggi in edicola dedica ampio spazio ad una classifica dei più grandi allenatori della storia del calcio, che deve l'olandese Rinus Michels comandare per la rivoluzione del "calcio totale" effettuata sulle panchine di Ajax, Barcellona e Olanda. Alle sue spalle Ferguson, poi Arrigo Sacchi, primo italiano. Bisogna scendere all'ottavo posto per trovare un secondo connazionale, Carlo Ancelotti, mentre al numero 12 ecco Trapattoni, poi al sedicesimo Lippi, subito dopo Rocco, Capello e a metà classifica Conte.