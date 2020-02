"Milan, l'esordio di Daniel: la terza generazione dei Maldini". Titola così in taglio alto Il Messaggero questa mattina in edicola sull'esordio di Daniel Maldini nella partita contro l'Hellas Verona. Il giovane entra in campo al 93' esordendo in Serie A di diciotto anni. Il classe 2001 è il terzo Maldini della storia del Milan. In tutto ciò i rossoneri vengono bloccati dall'Hellas Verona sul risultato di 1-1.