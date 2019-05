Il Messaggero: "Mirante tiene viva la Roma"

Il Messaggero dà ampio spazio allo sport nell'edizione di oggi, dando rilievo anche in prima pagina alle gare di ieri. "Mirante tiene viva la Roma" si legge, con riferimento al rigore parato dal portiere che ha permesso ai giallorossi di evitare almeno la sconfitta nella trasferta di Genova. Si parla inoltre di tracollo della Lazio, sconfitta in casa da una lanciatissima Atalanta che ormai vede sempre più vicina la Champions League.

La Roma cade sul più bello: nelle pagine interne, vengono analizzate alla lente le gare delle due romane. La squadra di Ranieri, in particolare, non può dirsi soddisfatta del pari in casa del Genoa: passata in vantaggio con l'ex di turno El Shaarawy, la Roma non è riuscita a mantenere il vantaggio. Anzi, se non altro il portiere Mirante è riuscito a evitare guai peggiori, disinnescando il calcio di rigore di Sanabria in pieno recupero. Proprio l'estremo difensore capitolino, peraltro, non era stato esente da colpe nell'occasione dell'1-1 segnato da Romero.

Lazio, addio Champions: la sconfitta interna contro l'Atalanta pregiudica in modo ormai definitivo i sogni europei, almeno per quanto riguarda la competizione più nobile. "Biancocelesti travolti nonostante Parolo, l'Europa è sempre più lontana", si legge: come i cugini romanisti, anche la Lazio era stata illusa dal vantaggio iniziale. La rimonta dell'Atalanta ha poi spento le speranze della squadra di Inzaghi, apparsa in difficoltà soprattutto in difesa e poco pungente in attacco.