Il Messaggero: "Napoli, per la festa bisogna attendere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Apertura delle pagine sportive de Il Messaggero dedicata al Napoli che stende la Stella Rossa al San Paolo e continua la propria corsa verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Napoli, per la festa bisogna attendere" titola il quotidiano capitolino che poi scrive: "La squadra di Ancelotti batte 3-1 i serbi ma non basta per la qualificazione: sarà decisiva la trasferta a Liverpool. Hamsik e doppio Mertens i marcatori".