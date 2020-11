Il Messaggero: "Nations League azzurra, Mancini alle Final Four che si giocheranno in Italia"

Il Messaggero, stamani in edicola, titola in prima pagina: "Nations League azzurra, Mancini&C alle Final Four che si giocheranno in Italia". Il quotidiano si sofferma sulla vittoria della nazionale italiana che ha liquidato anche la Bosnia per 2-0 grazie a Belotti e Berardi. Mancini chiude imbattuto e si gode un gruppo più forte anche dell'emergenza. Ora le Final Four con Belgio, Francia e Spagna. Roma, il dg è Thiago Pinto: lo hanno annunciato Dan e Ryan, arriva dal Benfica.