Il Messaggero: "Nell'Europa che vuole giocare corre soltanto la Germania"

"Nell'Europa che vuole giocare corre soltanto la Germania". Questo il titolo a pagina 26 che Il Messaggero dedica alla ripresa del calcio europeo: "La priorità è ripartire per un'Europa calcistica che sta lavorando senza sosta sul come e sul quando, anche perché, in caso di stop definitivo di tutti i campionati, le perdite stimate sarebbero di circa 1,95 miliardi di euro. C'è chi è decisamente più avanti, come la Bundesliga che ha già ripreso ad allenarsi, punta a ripartire a inizio maggio e vede la fine del tunnel, mentre per gli altri maggiori campionati d'Europa è ancora notte, più o meno fonda".