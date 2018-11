Il Messaggero: "Neymar incassa soldi per salutare i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Neymar incassa soldi per salutare i tifosi", scrive Il Messaggero in edicola questa mattina. Football Leaks svela un'incredibile serie di bonus per i giocatori del PSG. Al brasiliano 375mila euro al mese per andare a fine gara sotto la curva. Il ritardatario Cavani premiato se arriva in orario. Niente extra per Verratti pizzicato dall'alcol test.