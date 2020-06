Il Messaggero: "Nuova quarantena, campionato salvo"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola nella sezione sportiva: "Nuova quarantena, campionato salvo". La quarantena cambia e il campionato può dirsi salvo. Il Cts ha accolto le richieste della Figc che mette così a segno un altro grande colpo. Quello decisivo per chiudere il torneo. O meglio per assegnare scudetto e retrocessioni sul campo. Niente playoff-playout e tanto meno l'algoritmo, a meno di un numero altissimo di contagi. Nessuno stravolgimento. Il positivo verrà isolato. Il gruppo squadra si chiuderà in ritiro, un po' come accade già ora per gli allenamenti, ma con una differenza sostanziale: potrà comunque giocare le partite di campionato. Dovrà essere negativizzato.