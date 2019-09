"Oggi Roma e Lazio per non staccarsi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Le due formazioni romane saranno impegnate nel pomeriggio con l'obiettivo di non perdere contatti con la vetta della classifica rappresentata da Inter e Juventus. I giallorossi sfideranno al Via del Mare il Lecce mentre i biancocelesti ospiteranno all'Olimpico il Genoa.