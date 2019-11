© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Oro d'Italia con Zaniolo ed Immobile". Immobile non si ferma, raddoppia, anzi triplica. Sino a un mese fa non segnava da due anni e mezzo con la maglia azzurra: s'è sbloccato, timbra addirittura una doppietta con l'Armenia. Adesso sono 10 le reti in Nazionale alla 39esima presenza. E' il segno che non sa fare solo con la Lazio la differenza. Ciro si riscatta con la tigna, non ci stava a essere una figurina.