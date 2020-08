Il Messaggero, parla Friedkin: "Roma, staremo insieme a lungo"

L'edizione odierna de Il Messaggero apre in prima pagina con le parole del neo proprietario della Roma Dan Friedkin: "Roma, staremo insieme a lungo". Il closing alle ore 15,30 italiane (9,30 di Boston e 8,30 di Houston), con James Pallotta che, anticipando anche il suo erede Dan Friedkin, conferma la firma per il passaggio di proprietà: «È fatta». La Roma, dunque, cambia ufficialmente padrone. L'annuncio alle 18, con il comunicato a Borsa chiusa (il titolo è schizzato: + 14,87 per cento). La fumata bianca, davanti al notaio che ha preparato l'atto conclusivo, a meno di cento metri da Piazza di Spagna, in via due Macelli 66. "La nostra visione condivisa per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata", le parole del presidente.