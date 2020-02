vedi letture

Il Messaggero, parla Lotito: "Sono in tanti a tifare per noi"

Sull'edizione odierna de Il Messaggero troviamo un'intervista al presidente della Lazio Claudio Lotito: "Sono in tanti a tifare per noi". Sulle telefonate ricevute negli ultimi giorni: "Tantissime da laziali, molte da non laziali. Ci chiedono di rompere il monopolio della Juve, di battere l'Inter. Tifano per noi tutti quelli che non tifano Juve e Inter". Poi su Inzaghi: "Simone ha capito tante cose ed è molto migliorato in questi anni insieme: ha capito che per andare così avanti, serviva coinvolgere di più ogni pezzo della nostra rosa. L'ha fatto, in particolare in questa stagione, e i risultati si vedono. Tutti si sentono importanti e indispensabili".