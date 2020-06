Il Messaggero, parla Petrachi: "Roma, non venderemo Zaniolo e Pellegrini"

In taglio alto di prima pagina l'edizione odierna de Il Messaggero titola con le parole del ds giallorosso Petrachi: "Non venderemo Zaniolo e Pellegrini". Parlando a Sky Sport dichiara su Zaniolo: "Faremo di tutto per trattenerlo. Credo che la linea sia quella, poi il calciomercato mette davanti a tante difficoltà". Poi su Pellegrini: "È molto legato alla Roma, se non ha voglia di andare, non andrà". Insomma, Petrachi prova a blindare i suoi gioielli, anche se non sembra esserci troppa convinzione.