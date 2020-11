Il Messaggero: "Passeggiata romana in Europa. Il turnover dà ragione a Fonseca"

vedi letture

Una "passeggiata romana in Europa", che ha consentito ai giallorossi di battere il Cluj con un perentorio cinque a zero. Inquadra così la vittoria della squadra di Fonseca Il Messaggero, che scrive: "Finalmente il turnover abbondante, con 7 novità dopo il successo con la Fiorentina, dà ragione a Fonseca che, risparmiando i titolari, si avvicina ai sedicesimi. I Friedkin, del resto, si tengono stretta questa coppa". Una gara a senso unico, nella quale si è sbloccato anche Borja Mayoral, che era andato a segno per l'ultima volta il sedici luglio scorso, a Vigo, con la maglia del Levante. E Fonseca, in nove partite stagionali, conta già dieci marcatori diversi. Dal campionato scorso sono ventidue: nessuno in Serie A ne ha avuti di più.