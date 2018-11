Il Messaggero: "Pastore vola a Barcellona. Stop di almeno un mese"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pastore vola a Barcellona. Dovrà stare fermo un mese", titola stamattina Il Messaggero spiegando nel dettagli la situazione del Flaco. Da inizio stagione l'argentino si è già fermato 4 volte e l'ennesima noia al polpaccio destro lo ha portato a volare a Barcellona per un consulto con uno specialista. Venerdì rientrerà a Roma ma per il ritorno in campo servirà attendere almeno un mese.