Il Messaggero: "Pau Lopez alla Roma. Juve-Buffon"

Il Messaggero di oggi nell'edizione nazionale mostra una notizia sportiva anche in prima pagina, in taglio alto. "Porte girevoli in A: Pau Lopez alla Roma. Juve-Buffon, torna il figliol prodigo: futuro da dirigente". Si parla dunque di portieri, con la Roma che ha deciso di cambiare dopo il flop dello scorso anno di Robin Olsen. Buffon torna alla Juventus per battere ogni record, oggi le visite mediche.

Lazio, ecco Vavro - Arrivo previsto anche per la Lazio che sta per annunciare lo slovacco Denis Vavro. Oggi le visite mediche. Sarà il quarto colpo dopo Adekanye, Jony e Lazzari. I biancocelesti andranno poi alla caccia di un altro centrale difensivo: si parla di Hinteregger e Biraschi. A proposito di quest'ultimo, al Genoa piace Badelj e non è escluso che si possa intavolare uno scambio.