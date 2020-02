vedi letture

Il Messaggero, Petrachi: "Su di me falsità. Fonseca? Parlo quando voglio"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio alto uno spazio alla Roma con le parole del ds, Gianluca Petrachi: "Su di me falsità. Fonseca? Parlo quando voglio". Il dirigente giallorosso prosegue: "Qualcuno vuole portarmi al patibolo - si legge all'interno a pagina 27 - su di me solo falsità. Non posso pagare 70 milioni un giocatore e Friedkin non è mica Paperon de' Paperoni".