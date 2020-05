Il Messaggero: "Premier-Gravina, serve un vertice per decidere sul campionato"

"Ripresa in bilico: Premier-Gravina, serve un vertice per decidere sul campionato". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento alla ripartenza del campionato: "Il premier Conte e il presidente Gravina verso l'incontro decisivo per la ripartenza della Serie A. La Federcalcio chiede di fissare una data certa per il via e l'abolizione dell'obbligo di quarantena per tutta la squadra".