Il Messaggero: "Radu: Scusami Lazio, ho sbagliato"

In prima pagina, Il Messaggero parla di calcio con le due squadre romane. In casa Lazio si parla del "figliol prodigo" Stefan Radu, che afferma: "Scusami Lazio, ho sbagliato". Spazio anche alla Roma, che punta tutto su Gianluca Mancini: piace il centrale dell'Atalanta, nel giro della Nazionale. Maggiori dettagli all'interno del giornale, dove si dà maggior spazio alla questione relativa al difensore rumeno della Lazio. Quel che conta per i biancocelesti è che la querelle tra il difensore e il club è finita: il rumeno è nuovamente a disposizione di mister Simone Inzaghi.

La Roma stringe per Veretout - Largo anche al calciomercato della Roma che, come detto, sta puntando su Gianluca Mancini. Il difensore dell'Atalanta è molto vicino a vestire la maglia giallorossa. Si può chiudere intorno ai 20 milioni più bonus. Al tempo stesso, i giallorossi stanno cercando di arrivare anche a Veretout, in uscita dalla Fiorentina, sul quale c'è anche il Milan. Più lontano invece Alderweireld: è anche per questo che si sta chiudendo per Mancini.