© foto di Marco Frattino

Sorride la Roma, vittoriosa ieri sera per 2-1 contro l'Empoli. Il quotidiano Il Messaggero riserva spazio alla formazione giallorossa in prima pagina, titolando: "Ranieri, è buona la prima ma la Roma non è guarita". Esordio vincente per il tecnico ex Leicester e Fulham, tornato negli scorsi giorni a Trigoria per prendere il posto di Di Francesco.