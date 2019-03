Il Messaggero: "Reset Roma, a Trigoria c'è Ranieri 2.0"

Ampissimo spazio su Il Messaggero per l'esonero di Eusebio Di Francesco e l'arrivo di Claudio Ranieri come nuovo allenatore della Roma. "Reset Roma, a Trigoria c'è Ranieri 2.0", si legge all'interno delle pagine sportive del quotidiano. La precedente esperienza di Ranieri in giallorosso terminò nel febbraio del 2011.