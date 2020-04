Il Messaggero: "Riaperture mirate per zona"

vedi letture

Il Messaggero oggi in edicola titola in prima pagina: "Riaperture mirate per zona". Il contagio rallenta, ma la velocità è differente da regione a regione. Così si è arrivati ad un braccio di ferro in vista della Fase II: per gli scienziati è presto per una riapertura, Confindustria invece è in pressing per la ripartenza. Si preparano così tre fasce di rischio per le aziende, che potranno così riaprire gradualmente, per consentire una lenta ripresa delle attività.