Il Messaggero: “Rieti, Curci verso il ritorno”

© foto di stefano tedeschi

Ancora spazio al Rieti nelle pagine interne de Il Messaggero che titola: “Rieti, Curci verso il ritorno”. “Trattative a oltranza con l’Italdiesel per riprendersi il club” è il sottotitolo del giornale che poi riporta le parole dei vari attori. Curci (“Stiamo lavorando, vogliamo chiudere”), il rappresentante dell’AIC Coppola (“Per il momento lo sciopero prosegue, l’auspicio è che si riesca entro mercoledì a far rientrare il tutto”) e capitan Gigli (“Il nostro intento è quello di giocare domenica, ma non dipenderà solo da noi. Però siamo ottimisti”).