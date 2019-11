© foto di Andrea Giannattasio

Spazio alla situazione in casa Rieti dove i giocatori ancora attendono il pagamento degli stipendi nelle pagine interne de Il Messaggero che titola: “Rieti, i soldi non arrivano”; si legge poi nel sottotitolo. “Pure ieri i giocatori non si sono allenati, ipotesi che giochi la Berretti”. Spazio anche alle parole di Coppola dell’AIC (“Berretti in campo? Spero non accada”) e dell’ex dirigente Pavarese (“Lascio una piazza che merita altro”). Oggi potrebbe inoltre essere staccata la corrente allo stadio.