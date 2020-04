Il Messaggero: "Ritiri blindati, test e stadi chiusi. Prima la A, poi B e C: così si ripartirà"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio al calcio in Italia con questo titolo: "Ritiri blindati, test e stadi chiusi. Prima la A, poi B e C: così si ripartirà". La commissione medica della Figc - si legge a pagina 27 - vara il protocollo di sicurezza per il ritorno in campo. Ripartenza in tre fasi: prima la A, poi B e C. La Lega: "Subito la Coppa Italia il 27 e 28 maggio".