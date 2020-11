Il Messaggero: "Roma a -3 dalle vetta trascinata da due campioni a parametro zero"

"Roma a -3 dalle vetta trascinata da due campioni a parametro zero" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. La Roma è a -3 dal primo posto, trascinata da Pedro e Mkhitaryan, due campioni arrivati a costo zero e che stanno facendo la differenza. In un mercato asfittico, preda del Coronavirus, il doppio colpo è passato quasi inosservato. L'unico che aveva capito tutto in anticipo, probabilmente, era Fonseca che ha spinto per l'arrivo di Pedro e per il riscatto dell'armeno.