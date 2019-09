"Roma, a Bologna esordio in trasferta". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. I giallorossi, dopo le tre gare giocate all'Olimpico - per ora in trasferta la squadra di Fonseca ha giocato solo il derby - debuttano fuori casa al Dall'Ara contro il team di Mihajlovic.