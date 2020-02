© foto di stefano tedeschi

Spazio dedicato al cambio di proprietà in casa giallorossa su Il Messaggero: "Roma a Friedkin, la firma slitta". Serve una terza proroga, almeno di altre due settimane a James Joseph Pallotta e a Daniel Friedkin per perfezionare il signing (accordo preliminare) sulla cessione della As Roma, di cui il patron della Raptor, tramite As Roma Spv Llc, ha l'83%. Il termine di metà mese, infatti, che era stato già oggetto di un secondo rinvio rispetto alla scadenza originaria del 26 gennaio, non dovrebbe essere sufficiente per trovare una quadra di una trattativa che comunque va avanti.