Sfida in trasferta per la Roma. I giallorossi di Fonseca sono pronti ad affrontare la Sampdoria di Claudio Ranieri a Genova. Per il momento il match si svolgerà regolarmente, salvo nuovi aggiornamenti legati al maltempo. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Roma, a Genova doppia allerta".