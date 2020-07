Il Messaggero: "Roma a valanga, festa Zaniolo. Lazio, altro crollo: addio sogni"

Successo in trasferta per la Roma. I giallorossi di Paulo Fonseca si sono imposti 3-0 sul campo del Brescia grazie anche al ritorno al gol di Nicolò Zaniolo, rientrato in campo dopo il bruttissimo infortunio. Nel pomeriggio invece la Lazio ha perso in casa contro il Sassuolo dicendo addio alle speranze di poter agganciare la Juve in vetta alla classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Roma a valanga, festa Zaniolo. Lazio, altro crollo: addio sogni".