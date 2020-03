Il Messaggero: "Roma, Agnelli tira la volata a Friedkin"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola sui giallorossi: "Roma, Agnelli tira la volata a Friedkin". L'assist che non t'aspetti. Tra l'altro arrivato nel momento clou del passaggio di proprietà tra James Pallotta e Dan Friedkin. Una sorta di benvenuto, mascherato da rassicurazione al magnate texano, firmato Andrea Agnelli, che si chiede se sia giusto che in Europa ci sia l'Atalanta e non la Roma. Parole significative che, oltre a confermare una liason strettissima, e ormai datata, tra i due club, lasciano preludere come la riforma della coppa più ricca e prestigiosa non sia più una chimera.