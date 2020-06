Il Messaggero: "Roma, alla ricerca del socio giusto"

L'edizione odierna de Il Messaggero apre la sezione sportiva con il titolo: "Roma, alla ricerca del socio giusto". Lo scenario nel breve-medio periodo non cambia da quello delle ultime settimane. Anche perché l'unico fattore - al netto di un ritorno di Friedkin - che potrebbe cambiare le carte in tavola, sarebbe l'arrivo di un nuovo socio, capace di supportare Pallotta. Goldman Sachs s'è già data da fare, inviando nuovamente il teaser che illustra i vantaggi nell'entrare nel mondo Roma a diversi potenziali investitori. Tra questi c'è anche Joseph DaGrosa che ieri ha lasciato intendere come l'ipotesi giallorossa sia una semplice opzione, sia per lui che per Pallotta.