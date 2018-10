Il Messaggero, Roma: "Anche il gol fa turnover"

Complice la sosta per le Nazionali, Il Messaggero propone un'analisi sulla prima parte di stagione della Roma. "Anche il gol fa turnover" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino che poi scrive: "L'attacco non dipende più solo da Dzeko, che lo scorso anno in questo periodo aveva firmato la metà delle reti: oggi 11 calciatori a segno, 12 con la Champions. Tra le punte asecco solo Schick e Perotti. Due centro per Fazio e Kolarov, come El Shaarawy, Edin e Pastore".