© foto di Marco Frattino

Spazio al calciomercato nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero. In merito ai movimenti della Roma, il giornale titola: "C'è l'assalto al viola Veretout". Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina e interessa anche al Milan, ma i giallorossi tentano l'allungo decisivo per assicurarsi il suo cartellino.

De Ligt alla Juventus - Il giornale sottolinea anche l'imminente approdo di Matthis de Ligt ai bianconeri. Il quotidiano in edicola questa mattina titola: "Colpo Juve: de Ligt è suo per 70 milioni di euro". Il difensore lascerà a breve l'Ajax per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri.