Il Messaggero: "Roma avanti tra le ombre. Under va ko"

"Roma avanti tra le ombre. Under va ko", titola Il Messaggero oggi in edicola. Si naviga a vista. E non potrebbe essere altrimenti. Mentre la maggior parte della serie A questa settimana ha sospeso l'attività sportiva, rimandando ogni valutazione alla prossima, la Roma - che ieri sarebbe dovuta partire per Siviglia e questa sera giocare l'andata degli ottavi di Europa League - si ritrova a Trigoria. Il programma originario, dopo il match in Andalusia, prevedeva sedute di allenamento anche venerdì e sabato per poi effettuare uno stop domenicale. Ora, però, si va avanti giorno per giorno. Ma nel frattempo Under e Perotti si fermano.