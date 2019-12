Il Messaggero: "Roma, brividi e rimonta Champions"

© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina sull'edizione de Il Messaggero dedicato alla Roma: "Brividi e rimonta Champions". La qualità fa la differenza e permette alla Roma di restare in zona Champions. Fonseca sfrutta le giocate di Pellegrini e Perotti per ribaltare il risultato nella ripresa, dopo aver chiuso, mai successo in questo campionato, in svantaggio il 1° tempo: 3-1 contro la Spal ultima in classifica. La vittoria è meritata, ma non scontata.