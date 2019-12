© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma cambia padrone, è solo questione di ore", titola così Il Messaggero nelle sue pagine interne in vista del possibile ribaltone ai vertici del club. È in dirittura d'arrivo il passaggio di consegne fra i due americani. L'ufficializzazione delle cessione del club giallorosso da Pallotta a Friedkin è ormai vicina. Da oggi fino a martedì ogni giorno è buono per annunciare il nuovo azionista di maggioranza. Friedkin ha alzato l'offerta: mancano 20 milioni per accontentare Pallotta.