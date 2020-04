Il Messaggero: "Roma, cessione in quarantena"

vedi letture

"Roma, cessione in quarantena"; titola Il Messaggero oggi in edicola. Come tutte le attività economiche e soprattutto le trattative finalizzate alle acquisizioni ai tempi del Covid-19, anche la vendita della Roma si è fermata. E a questo punto non è chiaro se e quando potrà ripartire. Ormai da qualche settimana, in coincidenza con il lockdown che ha paralizzato tutte le attività non essenziali, la due diligence in corso da parte di JpMorgan e il negoziato fra James Pallotta e Daniel Friedkin hanno spento i motori, sono in quarantena. "L'affare al momento è ancora possibile? Sempre", ha detto ieri il presidente della Roma, Pallotta, cercando di puntualizzare le indiscrezioni riguardanti la fine della trattativa con il gruppo che fa capo al magnate texano Friedkin.