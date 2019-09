© foto di Mattia Verdorale

"Roma, comincia lo spettacolo". Titola così a pagina 44 Il Messaggero questa mattina in edicola dedicando anche la sua prima pagina alla vittoria dei giallorossi per 4-2 contro il Sassuolo: "Prima vittoria per la squadra di Fonseca grazie a un avvio super: poker in 33' con Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert. Dopo un'ora a tutto gas in cui centrano anche tre pali, i giallorossi rallentano per concedere al Sassuolo la doppietta di Berardi".