Potrebbe sbloccarsi a breve la trattativa per portare Edin Dzeko all'Inter. L'attaccante bosniaco è da tempo nel mirino nerazzurro e la giornata di domani potrebbe essere decisiva per un suo trasferimento a Milano. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Roma. Dzeko-Inter domani il via libera".

United su Milinkovic-Savic - "Lazio, lo United vicino a Milinkovic-Savic". Questo invece il titolo dedicato alla formazione biancoceleste. I Red Devils potrebbero chiudere per il centrocampista già nella prossima settimana.