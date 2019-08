Il Messaggero: "Roma, Dzeko ora potrebbe restare"

Il Messaggero oggi in edicola parla di sport anche in prima pagina, in taglio alto. "Roma, Dzeko al centro del gioco di Fonseca: ora potrebbe restare", si legge. Novità che avrebbe quasi del clamoroso, se si considera che l'attaccante è dato virtualmente come giocatore dell'Inter sin dall'inizio del mercato. All'interno del quotidiano la questione viene approfondita: se non si chiude entro il prossimo weekend, i giallorossi toglieranno il bosniaco dal mercato.

Lazio, Badelj ai saluti - In casa Lazio si parla di calciomercato, con una staffetta a centrocampo. Il croato Badelj non ha convinto e sta per essere ceduto: tornerà alla Fiorentina, l'affare si fa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La soluzione è pronta in casa: rinnovo e adeguamento del contratto per Danilo Cataldi, che sarà a tutti gli effetti il nuovo vice Leiva. In uscita ci sono Durmisi e Wallace.